Мерц в Киеве поддержал предоставление Украине дальнобойных видов вооружения

Лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия. Он отметил, что эти вооружения должны обладать способностью поражать военные объекты на территории России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил во время визита в Киев 9 декабря.

По его словам, в Германии продолжается "очень интенсивная" дискуссия относительно военной поддержки Украины. И в частности того, какие вооружения можно предоставлять Украине.

Мерц отметил, что сейчас в Германии есть принципиальный консенсус в том, чтобы и в дальнейшем оказывать военную поддержку, чтобы как можно скорее завершить эту войну. Он сказал, что никто не хочет, чтобы война продолжалась неизвестно сколько.

"Позиция нашей фракции четкая - мы хотим предоставить вашим Вооруженным силам возможность достигать военных баз (в России - ред.) - не гражданского населения и инфраструктуры, а именно тех целей, из которых ведется война против вашей страны", - заверил политик.

Он рассказал о том, что несколько недель назад говорил в Бундестаге, что ограничением дальности вооружения "мы заставляем вас (Украину - ред.) воевать с завязанной за спиной одной рукой".

Выборы в Германии

В начале ноября в Германии распалась правящая коалиция после отставки министра финансов Кристиана Линднера. Уже 8 ноября президент Франк-Вальтер Штайнмайер официально подписал указы об увольнении министров.

Канцлер Олаф Шольц объявил о намерении инициировать голосование по вотуму доверия в Бундестаге. Вскоре Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Шольца своим кандидатом на пост канцлера на следующих федеральных выборах.