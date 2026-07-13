"Коалиция желающих" готовит существенное усиление украинской ПВО, - Reuters

13 июля участники "Коалиции желающих" будут договариваться о шагах, которые помогут существенно укрепить противовоздушную оборону Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам инсайдеров, во время встречи в Париже союзники Киева возьмут на себя больше обязательств для усиления украинской ПВО.
К таким решениям их подтолкнули все более интенсивные российские атаки баллистическими ракетами.
13 июля в заседании "Коалиции желающих" примут участие президент Украины Владимир Зеленский и более 25 мировых лидеров.
В центре их внимания будут следующие темы:
Союзники Киева знают, что Украина испытывает острый дефицит боеприпасов для ПВО, из-за чего ей труднее перехватывать российские баллистические ракеты. Поиск решений продолжается.
Помимо военной помощи планируют также обсудить дополнительное давление на Россию, в частности:
Ожидается, что французский лидер Эммануэль Макрон также объявит о новых двусторонних проектах по производству вооружений для Украины и проведению совместных военных учений.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Макрон собирает "Коалицию желающих" в Париже с вполне конкретной целью.
Также мы писали, что Украина планирует покупать оружие у Британии за счет кредита от Евросоюза.
Кроме того, выяснилось, что несколько союзников Киева предлагают по-новому финансировать оборону для поддержки Украины.