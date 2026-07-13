"Коаліція охочих" готує суттєве посилення української ППО, - Reuters

13 липня учасники "Коаліції охочих" домовлятимуться про кроки, які допоможуть суттєво зміцнити протиповітряну оборону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами інсайдерів, під час зустрічі у Парижі союзники Києва візьмуть на себе більше зобовʼязань щодо посилення української ППО.
До таких рішень їх підштовхнули дедалі інтенсивніші російські атаки балістичними ракетами.
13 липня у засіданні "Коаліції охочих" візьмуть участь участь президент України Володимир Зеленський і понад 25 світових лідерів.
У центрі їхньої уваги будуть такі теми:
Союзники Києва знають, що Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для ППО, через що їй дедалі важче перехоплювати російські балістичні ракети. Пошук рішень триває.
Окрім військової допомоги, планують також обговорити додатковий тиск на Росію, зокрема:
Очікується, що французький лідер Еммануель Макрон також оголосить про нові двосторонні проєкти з виробництва озброєнь для України та проведення спільних військових навчань.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Макрон збирає "Коаліцію охочих" у Парижі з цілком конкретною метою.
Також ми писали, що Україна планує купувати зброю у Британії коштом кредиту від Євросоюзу.
Окрім того, з'ясувалося, що кілька союзників Києва пропонують по-новому фінансувати оборону для підтримки України.