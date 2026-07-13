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"Коаліція охочих" готує суттєве посилення української ППО, - Reuters

11:12 13.07.2026 Пн
2 хв
Союзники Києва вже мають план
aimg Юлія Капітонова
Фото: Еммануель Макрон, Кір Стармер і Володимир Зеленський (Getty Images)

13 липня учасники "Коаліції охочих" домовлятимуться про кроки, які допоможуть суттєво зміцнити протиповітряну оборону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами інсайдерів, під час зустрічі у Парижі союзники Києва візьмуть на себе більше зобовʼязань щодо посилення української ППО.

До таких рішень їх підштовхнули дедалі інтенсивніші російські атаки балістичними ракетами.

13 липня у засіданні "Коаліції охочих" візьмуть участь участь президент України Володимир Зеленський і понад 25 світових лідерів.

У центрі їхньої уваги будуть такі теми:

  • пошук додаткових ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot;
  • прискорення розгортання франко-італійських систем SAMP/T;
  • розвиток нових європейських систем ППО із залученням українського оборонного виробництва.

Союзники Києва знають, що Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для ППО, через що їй дедалі важче перехоплювати російські балістичні ракети. Пошук рішень триває.

Окрім військової допомоги, планують також обговорити додатковий тиск на Росію, зокрема:

  • посилення санкцій проти так званого "тіньового флоту";
  • підтримку нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу.

Очікується, що французький лідер Еммануель Макрон також оголосить про нові двосторонні проєкти з виробництва озброєнь для України та проведення спільних військових навчань.

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