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Макрон собирает "Коалицию желающих" в Париже ради усиления ПВО Украины, - СМИ

19:55 12.07.2026 Вс
3 мин
Зеленский лично приедет на обсуждение коалиции
aimg Сергей Козачук
Макрон собирает "Коалицию желающих" в Париже ради усиления ПВО Украины, - СМИ Фото: Владимир Зеленский - Эммануэль Макрон (Getty Images)
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В Париже в канун Дня взятия Бастилии состоится масштабная встреча лидеров "Коалиции желающих". Главы государств и правительств соберутся для координации военной и стратегической поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Детали и участники саммита

По информации издания, встреча пройдет в Доме Инвалидов в понедельник, 13 июля. Созданная Францией и Великобританией коалиция расширилась до 37 стран.

В этот раз к обсуждениям впервые присоединятся новые члены - Молдова и Северная Македония. Также ожидается, что в Париже в понедельник и вторник будет находиться президент Украины Владимир Зеленский.

По словам советника президента Франции Эммануэля Макрона, главная цель саммита - продемонстрировать единство Запада и показать Москве, что у союзников нет "усталости от войны".

Эта встреча должна закрепить договоренности недавних саммитов G7 в Эвиане и НАТО в Анкаре, где Украина пообещала 70 миллиардов евро военной помощи на 2026 год.

ПВО и гарантии безопасности

Участники коалиции сосредоточятся на усилении украинской противовоздушной обороны. В частности, обсудят создание комплексной системы противоракетной обороны и детали плана США по лицензированному производству ракет Patriot непосредственно в Украине.

Отдельным пунктом стоит вопрос о гарантиях безопасности на случай гипотетического прекращения огня. Французская сторона отмечает, что планы развертывания многонациональных сил миссии (подальше от линии фронта) уже "готовы", хотя и могут корректироваться.

Они будут базироваться на юридически обязательных двусторонних соглашениях, а США присоединятся к мониторингу соблюдения тишины.

Парад ко Дню взятия Бастилии

Сразу после саммита лидеры посетят ежегодный военный парад 14 июля. В этом году он будет более масштабным - привлекут почти 6800 военнослужащих (на 15% больше, чем в прошлом году).

Марш возглавят 500 военных из стран Коалиции желающих, а украинские солдаты уже провели репетиции с национальным флагом на Елисейских полях.

В воздушной части парада примет участие авиагруппа "Патруль де Франс" вместе с двумя истребителями Mirage, которыми будут руководить украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции.

Военная помощь Украине и встреча в Париже

Напомним, ранее во Франции анонсировали новую масштабную встречу "Коалиции желающих", которую ждут Владимира Зеленского. В Париже лидеры не менее 25 государств планируют обсудить усиление оборонной поддержки Киева и новые шаги по давлению на Россию.

В то же время, европейские партнеры ищут дополнительные финансовые инструменты для обеспечения Вооруженных сил Украины. В частности, стало известно, что Украина будет покупать оружие у Британии за счет кредита от ЕС. Стороны уже вышли на финальный этап согласования этого соглашения, что позволит финансировать закупки техники непосредственно у британских компаний.

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