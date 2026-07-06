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Четыре страны НАТО предложили по-новому финансировать оборону для поддержки Украины

23:20 06.07.2026 Пн
2 мин
Как НАТО сможет более эффективно помогать Украине?
aimg Елена Бджола
Четыре страны НАТО предложили по-новому финансировать оборону для поддержки Украины Фото: штаб-квартира НАТО (Getty Images)
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Партнеры Украины перед саммитом НАТО в Анкаре представили новый механизм оборонных расходов. Он поможет в оказании военной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства обороны Финляндии.

4 страны создали БОМ для помощи Украине

6 июля Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша опубликовали совместное заявление о разработке нового механизма финансирования обороны.

Страны создали Многосторонний оборонный механизм (БОМ).

Какова цель этого механизма

БОМ станет инструментом для:

  • увеличение инвестиций в оборону,
  • содействие совместным закупкам,
  • повышение спроса на критически важные оборонные возможности.

Цель – запустить этот механизм финансирования до 2027 года, когда соглашение ратифицируют страны НАТО.

"Мы работаем с ключевыми партнерами для расширения круга участников финансового механизма. На основе технической разработки мы перейдем к следующему этапу планирования и разработке механизма финансирования с партнерами-подписантами в течение осени", - говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что создают механизм из-за войны, начатой Россией против Украины, и для противодействия будущим угрозам.

"Мы остаемся привержены поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет и отражает российскую агрессию", - заявили инициаторы БОМ.

Саммит НАТО в Турции

Напомним, саммит НАТО в Турции пройдет 7 и 8 июля.

Президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 июля во время саммита НАТО в Анкаре. Это подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в разговоре с журналистами.

Россия может массированно ударить по территории Украины перед саммитом НАТО в Анкаре. По словам Зеленского, это соответствует коварной тактике Кремля.

Страны НАТО еще не согласовали совместное заявление для предстоящего саммита в Анкаре. Причина - разногласия по срокам военной помощи Украине и финансированию топливных трубопроводов в Восточной Европе.

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