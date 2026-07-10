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Украина будет покупать оружие у Британии за счет кредита от ЕС, - Bloomberg

16:28 10.07.2026 Пт
3 мин
Решение приняли на фоне жестоких атак РФ и политических перемен в Лондоне
aimg Сергей Козачук
Украина будет покупать оружие у Британии за счет кредита от ЕС, - Bloomberg Фото: британское оружие для Украины будет оплачено за счет кредита ЕС (wikipedia.org)
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Украина сможет закупать военную технику и вооружение у британских компаний за средства европейского займа. ЕС и Великобритания уже вышли на финальный этап согласования соответствующего соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Детали будущего соглашения

По информации источников, Брюссель и Лондон близки к компромиссу после многомесячных переговоров.

Официальное объявление планируют сделать уже на следующей неделе - в понедельник, 13 июля, во время встречи "коалиции желающих" в Париже, где примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Условия сотрудничества предусматривают следующий механизм:

  • Отсутствие фиксированной платы для Лондона за доступ к программе
  • Финансовые взносы Великобритании будут происходить только тогда, когда Украина будет непосредственно заключать контракты с британскими фирмами
  • Размер взноса будет зависеть от стоимости каждого отдельного оборонного заказа и процентных расходов

Особенно активно за скорейшее подписание соглашения выступали Нидерланды. В ЕС убеждены, что такой шаг усилит интеграцию оборонно-промышленных комплексов Украины и Британии, а также упростит поставки оружия на фронт.

Почему это важно для Украины

Решение открыть кредитные средства для британского рынка стало умиротворяющим шагом со стороны ЕС. Ранее стороны не смогли договориться о присоединении Великобритании к оборонному фонду ЕС SAFE стоимостью 150 миллиардов евро из-за требований Брюсселя платить фиксированную плату за доступ.

Новые договоренности удалось финализировать на этой неделе на полях саммита НАТО в Анкаре, где британский премьер Кир Стармер провел ряд двусторонних встреч.

Потребность в оперативном обеспечении ВСУ оружием глубокого удара и системами ПВО обострилась на фоне жестоких российских атак на Киев и подготовки к тяжелой зиме.

Что известно об изменениях в правительстве Британии

Соглашение планировалось объявить позже на официальном саммите Великобритания-ЕС вместе с решением об инвестициях в технологический сектор. Однако планы пришлось изменить из-за внутриполитических процессов в Лондоне.

Премьер-министр Кир Стармер уходит в отставку. Уже 20 июля он должен передать полномочия главы правительства бывшему мэру Великого Манчестера Энди Бернему, который собирает кандидатуры для участия во внутрипартийной гонке.

Военные реформы в Британии и НАТО

Напомним, в вооруженных силах Великобритании создают новую специальную группу, которая будет заниматься ускоренным развертыванием беспилотников в войсках. Во время реформы Великобритания перенимает опыт Украины для создания подразделения дронов, поскольку Лондон выделяет значительные средства на автономное оружие для противодействия угрозам со стороны России.

Главная цель этого шага - быстро и масштабно внедрять современные технологии на основе реального боевого опыта украинских военных.

Параллельно с этим происходят изменения в системе поддержки со стороны других союзников. В преддверии саммита НАТО в Анкаре четыре страны НАТО предложили по-новому финансировать оборону для поддержки Украины.

Партнеры представили специальный механизм для оборонных расходов, который должен помочь Североатлантическому альянсу значительно более эффективно и оперативно оказывать необходимую военную помощь украинской армии.

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