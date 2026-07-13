"Коалиция желающих" готовит существенное усиление украинской ПВО, - Reuters

13 июля участники "Коалиции желающих" будут договариваться о шагах, которые помогут существенно укрепить противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам инсайдеров, во время встречи в Париже союзники Киева возьмут на себя больше обязательств для усиления украинской ПВО.

К таким решениям их подтолкнули все более интенсивные российские атаки баллистическими ракетами.

13 июля в заседании "Коалиции желающих" примут участие президент Украины Владимир Зеленский и более 25 мировых лидеров.

В центре их внимания будут следующие темы:

поиск дополнительных ракет-перехватчиков к комплексам Patriot;

ускорение развертывания франко-итальянских систем SAMP/T;

развитие новых европейских систем ПВО с привлечением украинского оборонного производства.

Союзники Киева знают, что Украина испытывает острый дефицит боеприпасов для ПВО, из-за чего ей труднее перехватывать российские баллистические ракеты. Поиск решений продолжается.

Помимо военной помощи планируют также обсудить дополнительное давление на Россию, в частности:

усиление санкций против так называемого "теневого флота";

поддержку нового 21-го пакета санкций Европейского Союза.

Ожидается, что французский лидер Эммануэль Макрон также объявит о новых двусторонних проектах по производству вооружений для Украины и проведению совместных военных учений.