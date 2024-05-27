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С Князева сняли электронный браслет: стала известна причина

Украина, Понедельник 27 мая 2024 11:53
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С Князева сняли электронный браслет: стала известна причина Фото: экс-глава Верховного суда Всеволод Князев (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

С экс-главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, 27 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снял электронный браслет с Гнязева, но продлил до 27 июля срок действия обязанностей, возложенных на него.

Как стало известно РБК-Украина причиной для снятия электронного браслета стали проблемы со здоровьем.

Дело Князева

15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На тот момент он занимал кресло главы Верховного суда.

Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда. При этом, ранее РБК-Украина писало, что экс-глава Верховного суда Князев мог зарабатывать состояние незаконным путем.

31 января 2024 года экс-глава Верховного суда Всеволод Князев вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог. Днем ранее залог был уменьшен до суммы в 18,168 млн гривен. Это уже был 7 раз, когда залог уменьшали.

6 февраля Высший совет правосудия (ВСП) временно отстранил от осуществления правосудия экс-главу Верховного суда Всеволода Князева. Добавим, что в настоящее время главой Верховного суда является бывший глава Кассационного уголовного суда Станислав Кравченко. Его избрали 26 мая 2023 года.

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