Экс-глава Верховного суда Князев мог зарабатывать состояние незаконным путем, - САП

Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев и его близкие родственники имеют достаточно имущества, законность приобретения которого еще требует проверки. Поэтому есть основания полагать, что на должности главы Верховного суда он зарабатывал состояние незаконным путем.

По его словам, в материалах следствия есть информация о том, что он дает указания Кравченко, чтобы тот взял средства из "запаса" и передал жене Князева, которая находится за границей. Вероятно "запас" - это "общак" преступной группы.

"Какое количество денежных средств в нем находится и сколько таких запасов, мы можем только представить, судя по полученной неправомерной выгоде только в одном деле, и найденным по месту работы и месту жительства денежных средств в сумме 1,5 миллиона долларов", - говорится в заявлении.

Также Омельченко добавил, что кроме этого, объявлялась информация о передаче в других делах 300 тысяч долларов неправомерной выгоды, которая якобы должна была передаться должностным лицам Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, Офиса Генпрокурора и эксперту за решение вопросов о закрытии уголовного производства.

Деньги, которые нашли у Князева

"Можно обратить внимание, что один миллион 50 тысяч долларов, которые были в найдены у него в сейфе на рабочем месте, и происхождение которых Князев объяснить не смог, не были идентифицированы", - сообщил Омельченко.

По месту его жительства было найдено 450 тысяч долларов, которые были заранее идентифицированы и получались им как второй этап передачи средств в рамках дела. Кроме этого, во время обыска было найдено еще 250 тысяч долларов, из них идентифицированы 237,5 тысяч.

Прокурор САП отметил, что если анализировать денежные средства, которые были найдены, можно сделать вывод, что у него достаточно средств, которые он хранит в других местах, и за счет них он может оплатить залог.

Залог Князеву

Омельченко сказал, что закон не обязывает именно подозреваемого оплатить залог, за него может внести кто-либо. Поэтому не исключается, что другие лица, в том числе фигуранты, которым пока не объявили подозрение, могут оплатить залог, чтобы Князев был освобожден из СИЗО, и они могли координировать действия с целью уклонения от уголовной ответственности.

Прокурор пояснил что 107 млн гривен залога - это еще очень умеренная сумма и уменьшать ее не стоило.

Дело Князева

В понедельник, 15 мая, правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. А на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий Князева. Его также лишили должности главы суда.

18 мая ВРП дала разрешение на содержание под стражей Князева, а уже вечером его арестовали до 14 июля с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

Сегодня суд уменьшил размер залога Князеву, теперь он составляет 75 миллионов гривен.

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