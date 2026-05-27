Ким Чен Ын впервые испытал новые "умные" ракеты
КНДР утверждает, что провела испытания новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня на базе искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Как сообщает агентство, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он положительно оценил их результаты.
Во время испытаний проверили мощность боевой части тактической баллистической ракеты специального назначения, надежность навигационной системы 240-миллиметрового реактивного снаряда, а также точность тактической крылатой ракеты с системой управления на базе ИИ.
Отмечается, что новая крылатая ракета способна поражать цели на расстоянии до 100 км с высокой точностью.
Ким Чен Ын заявил, что действующая международная обстановка требует постоянного укрепления и модернизации армии, а курс правительства КНДР на развитие ядерных и обычных вооружений остается неизменным.
КНДР нарастила возможности для производства ядерного оружия
Напомним, ранее мы сообщали, что Северная Корея значительно нарастила возможности для производства ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, на ядерных объектах страны наблюдается усиленная активность.
В частности, темпы развития арсенала Пхеньяна позволяют ежегодно создавать около 20 ядерных боеголовок.
Это происходит на фоне новой военной стратегии Ким Чен Ына, которая предусматривает одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил КНДР.