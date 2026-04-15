КНДР нарастила возможности для производства ядерного оружия, - МАГАТЭ

Северная Корея в последнее время, вероятно, значительно нарастила свои возможности по производству ядерного оружия.

Выступая в Сеуле, Гросси подтвердил стремительный рост активности на пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других объектах северокорейского ядерного комплекса в Йонбене. "Все это указывает на очень серьезный рост потенциала КНДР в производстве ядерного оружия", - отметил глава МАГАТЭ. Гросси добавил, что ядерные возможности Северной Кореи оцениваются в несколько десятков боеголовок. По его словам, МАГАТЭ зафиксировало строительство нового объекта, похожего на цеха по обогащению урана в Йонбене и анализ внешних признаков свидетельствует о значительном расширении мощностей по обогащению. Спутниковые снимки, сделанные в апреле, подтверждают оценку МАГАТЭ, заявляет Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Снимки указывают на завершение строительства вероятного завода по обогащению урана, способного производить оружейный материал.