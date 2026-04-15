КНДР нарастила возможности для производства ядерного оружия, - МАГАТЭ
Северная Корея в последнее время, вероятно, значительно нарастила свои возможности по производству ядерного оружия.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Выступая в Сеуле, Гросси подтвердил стремительный рост активности на пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других объектах северокорейского ядерного комплекса в Йонбене.
"Все это указывает на очень серьезный рост потенциала КНДР в производстве ядерного оружия", - отметил глава МАГАТЭ.
Гросси добавил, что ядерные возможности Северной Кореи оцениваются в несколько десятков боеголовок.
По его словам, МАГАТЭ зафиксировало строительство нового объекта, похожего на цеха по обогащению урана в Йонбене и анализ внешних признаков свидетельствует о значительном расширении мощностей по обогащению.
Спутниковые снимки, сделанные в апреле, подтверждают оценку МАГАТЭ, заявляет Центр стратегических и международных исследований (CSIS).
Снимки указывают на завершение строительства вероятного завода по обогащению урана, способного производить оружейный материал.
КНДР наращивает ядерный арсенал
Напомним, в сентябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.
Также постоянное представительство КНДР при ООН заявило, что положение Северной Кореи как ядерной державы необратимо.
Кроме того, ранее сообщалось, что Северная Корея продолжает наращивать свой ядерный арсенал бешеными темпами, несмотря на давление ООН. Мощностей хватает для создания 20 боеголовок ежегодно.