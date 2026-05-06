КНДР официально отказалась от объединения с Южной Кореей

11:41 06.05.2026 Ср
Конфликт между странами длится более 50 лет
aimg Ирина Глухова
КНДР официально отказалась от объединения с Южной Кореей Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Северная Корея обновила конституцию и определила свою территорию как граничащую с Южной Кореей. Из документа убрали все упоминания о возможном воссоединении двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, пересмотр, который был принят на мартовском заседании Верховного народного собрания, законодательного органа Пхеньяна, является первым случаем, когда Северная Корея добавила территориальный пункт в свою конституцию.

Теперь КНДР определяет свою территорию, как земли, граничащие с Китаем, Россией и Южной Кореей, включая территориальные воды и воздушное пространство.

В пункте также говорится, что Северная Корея "никогда не потерпит никакого нарушения" своей территории, но не уточняется местонахождение ее границы с Южной Кореей и не упоминаются прямо спорные морские границы, такие как Северная пограничная линия в Желтом море.

Также из основного документа исчезли все упоминания о воссоединении Кореи, включая такие термины, как "мирное воссоединение" и "великое национальное единство".

Из основного документа были убраны достижения покойного основателя государства Ким Ир Сена и покойного отца нынешнего лидера Ким Чен Ира.

Новая редакция Конституции повысила статус Ким Чен Ына, он назван главой государства и впервые стал выше Верховного народного собрания.

Ему также предоставляется право командовать ядерными силами и делегировать эти полномочия.

Конфликт между Южной и Северной Кореей

Конфликт между КНДР и Южной Кореей длится с середины XX века и берет начало после Второй мировой войны, когда Корею поделили на две зоны влияния - советскую на севере и американскую на юге.

В 1950 году началась Корейская война, которая продолжалась до 1953 года и завершилась перемирием, но не мирным договором. Это означает, что формально война до сих пор не закончена.

После войны страны развивались совершенно по-разному: Южная Корея стала демократическим и экономически развитым государством, а КНДР - изолированной авторитарной страной с жестким контролем власти.

Между ними существует демилитаризованная зона, которая является одной из самых укрепленных границ в мире.

Время от времени между сторонами возникают военные инциденты, артиллерийские обстрелы или ракетные запуски со стороны КНДР.

В октябре 2024 года КНДР официально признала Южную Корею "враждебным государством".

Северная Корея также активно развивает ядерную программу, что является главным источником напряжения в регионе.

По данным Bloomberg, ядерный арсенал КНДР уже способен преодолеть систему противоракетной обороны США.

