В КНДР заявили, что никогда не откажутся от статуса ядерной державы

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея никогда не отступит от своего статуса ядерной державы. Она предупредила, что страна не потерпит никаких угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Заявление сестры Ким Чен Ына было сделано перед тем, как в понедельник страну впервые за 7 лет посетит лидер Китая Си Цзиньпин. Визит направлен на управление связи с КНДР, единственным официальным союзником Китая по договору.

В МИД КНР уже анонсировали, что Си Цзиньпин встретиться с Ким Чен Ыном и обменяется мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Возвращаясь к заявлению Ким Е Чжон, она назвала ложными заявления о том, что Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили цель денуклеаризации во время саммита в мае.

"У нас есть самая точная информация о том, соответствуют ли эти утверждения действительности или нет", - сказала она, не вдаваясь в подробности.

Также Reuters приводит интересный факт. В начале этой недели Северная Корея представила новый завод по производству ядерных материалов, где Ким Чен Ын призвал к "экспоненциальному" расширению атомного арсенала страны.

Аналитики полагают, что новый завод по обогащению урана, видимо, направлен на укрепление переговорной позиции Северной Кореи в преддверии саммита с Си Цзиньпином и оправдание ускорения наращивания ядерного потенциала.