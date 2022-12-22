Передача КНДР оружия России говорит об отчаянии и изоляции, - глава МИД Британии

Обращение России к КНДР для передачи вооружения, которое будет использоваться в войне против Украины, является признаком отчаяния и изоляции Москвы.

Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Британия согласна с оценками США в том, что КНДР завершила поставку оружия в Россию по запросу ЧВК "Вагнера". Это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции России", - отметил Креверли. По его словам, Британия и союзники будут работать с партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине.