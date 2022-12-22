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Передача КНДР оружия России говорит об отчаянии и изоляции, - глава МИД Британии

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Лондон, Четверг 22 декабря 2022 22:12
Передача КНДР оружия России говорит об отчаянии и изоляции, - глава МИД Британии Фото: глава МИД Британии Джеймс Клеверли (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Обращение России к КНДР для передачи вооружения, которое будет использоваться в войне против Украины, является признаком отчаяния и изоляции Москвы.

Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Британия согласна с оценками США в том, что КНДР завершила поставку оружия в Россию по запросу ЧВК "Вагнера". Это явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции России", - отметил Креверли.

По его словам, Британия и союзники будут работать с партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине.

Ранее мы писали, что частная военная компания "Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи, которое россияне будут использовать в войне против Украины.

Также ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.

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