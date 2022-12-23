КНДР заявляє, що ніколи не передавала Росії зброю
Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так у МЗС КНДР відреагували на повідомлення японських ЗМІ, що у листопаді Північна Корея відправила поїздом до Росії боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди. У США підтвердили 22 грудня, що Пхеньян завершив перше постачання зброї приватній російській військовій компанії "Вагнер".
"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси Росії - це найабсурдніший відволікаючий маневр, який не заслуговує на будь-які коментарі чи інтерпретації", - цитує офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA заяву представника міністерства.
За даними Білого дому, "вагнерівці" отримали від Північної Кореї ракети для піхоти та реактивні снаряди, щоб допомогти зміцнити російські окупаційні війська в Україні, хоча засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відкинув це твердження, назвавши "плітками та домислами".
Також північнокорейський чиновник запевнив, що КНДР "залишається незмінною у своїй принциповій позиції з питання про "трансфер зброї" між КНДР та Росією, якого ніколи не було".
Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації президента США писало, що ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з КНДР, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.
На дані відреагував лава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, який розцінив передачу КНДР зброї Росії як свідчення відчаю та ізоляції Москви.
Додамо, що перед цим координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для РФ, оскільки країна-агресор зазнає дефіциту боєприпасів.
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