КНДР заявляє, що ніколи не передавала Росії зброю

Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так у МЗС КНДР відреагували на повідомлення японських ЗМІ, що у листопаді Північна Корея відправила поїздом до Росії боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди. У США підтвердили 22 грудня, що Пхеньян завершив перше постачання зброї приватній російській військовій компанії "Вагнер".

"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси Росії - це найабсурдніший відволікаючий маневр, який не заслуговує на будь-які коментарі чи інтерпретації", - цитує офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA заяву представника міністерства.

За даними Білого дому, "вагнерівці" отримали від Північної Кореї ракети для піхоти та реактивні снаряди, щоб допомогти зміцнити російські окупаційні війська в Україні, хоча засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відкинув це твердження, назвавши "плітками та домислами".

Також північнокорейський чиновник запевнив, що КНДР "залишається незмінною у своїй принциповій позиції з питання про "трансфер зброї" між КНДР та Росією, якого ніколи не було".