Выше и дальше: КНДР испытала новые ракеты типа KN-23, которыми обстреливают Украину

Северная Корея 20 сентября произвела два запуска ракет малой дальности из района Вонсан в сторону Восточного моря. По оценке японского Минобороны, оба снаряда пролетели гораздо дальше и выше, чем предыдущие ракеты этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-платформу Janes .

Два запуска в течение трех часов

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Пхеньян выпустил две ракеты, квалифицированные как баллистические малой дальности. Первый запуск зафиксировали примерно в 15:00 по местному времени 20 сентября, второй - в 17:50.

По данным Минобороны Японии, первая ракета пролетела 440 км и достигла высоты 60 км, вторая - 590 км и 70 км высоты соответственно. Оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Высшая траектория намекает на новую модификацию

В Janes отмечают, что зафиксированные параметры полета позволяют предположить, что речь идет о производных ракеты семейства KN-23, хотя ни Минобороны Японии, ни JCS официально не назвали тип ракет.

OSINT-платформа подчеркивает, что предварительные испытания KN-23 демонстрировали дальность до 690 км при низких траекториях - от 37 до 60 км высоты. В то же время ракеты, запущенные 20 сентября, летели по значительно более высоким траекториям, что может свидетельствовать о разработке модифицированного варианта, другой конфигурации боевой части или отдельном профиле испытаний.

Janes напоминает, что подобное уже фиксировали ранее: неустановленная ракета малой дальности, запущенная 12 августа и предположительно производная от KN-23, пролетела 690 км и достигла высоты 90 км.