КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря: какая дальность
КНДР 12 октября выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты из внутренних районов страны в северо-восточном и восточном направлениях. По оценке Токио они упали у восточного побережья КНДР и в Японском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Японии.
Что известно о пусках
По данным японского ведомства, пуски произошли в 9 часов утра по местному времени. О попадании в территорию или исключительной экономической зоны Японии пока не сообщается.
Первая ракета запущена около 9:19. Она достигла максимальной высоты примерно в 20 км и пролетела около 220 км. Вторая ракета запущена около 9:36. Ее максимальная высота составляла примерно 70 км, а дальность полета превысила 910 км.
В отношении второй ракеты Япония совместно с США и Южной Кореей анализирует детали, в частности, возможность полета по переменной траектории. Власти передали информацию находившимся поблизости самолетам и судам. Отчетов об ущербе пока нет.
Реакция властей Японии
Премьер-министру немедленно доложили о запусках. Он поручил приложить максимальные усилия для сбора и анализа информации и быстро и точно информировать граждан. А также тщательно проверить безопасность самолетов, судов и т.д. и подготовиться к непредсказуемому развитию событий.
В правительственном центре кризисного управления сработал штаб по ситуации вокруг КНДР, где собирают данные от профильных ведомств. Также созвали группу экстренного реагирования, обсудившую дальнейшие действия.
В Токио заявили, что серия действий КНДР, в том числе неоднократные пуски баллистических ракет, угрожает миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Такие запуски нарушают соответствующие резолюции Совбеза ООН.
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КНДР уже запускала ракеты этой осенью. В частности, 20 сентября Пхеньян совершил два пуска ракет малой дальности из района Вонсан в сторону Восточного моря. По данным Минобороны Японии, первая ракета пролетела 440 км на высоте 60 км, а вторая - 590 км на высоте 70 км.
Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Аналитики Janes предположили, что речь идет о производных от ракеты семейства KN-23, но ни Япония, ни Южная Корея официально тип ракет не назвали.