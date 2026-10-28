Ким Чен Ын приказал усилить подготовку армии КНДР к войне

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын потребовал от командования своей армии активизировать военные учения и усилить боевую готовность подразделений. Он назвал это "главной революционной задачей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Times .

Свое требование Ким озвучил во время фотосессии с участниками третьей встречи командиров рот Корейской народной армии (КНА).

"Главная революционная задача командиров рот - завершить боевую подготовку своих подразделений для полной готовности к ведению войны, а путь к ее реализации - радикально улучшить напряженную и интенсивную подготовку", - заявил северокорейский лидер.

Он также подчеркнул, что благодаря командирам перспективы строительства сильной армии выглядят "чрезвычайно радужными".

Встреча командиров состоялась 22-23 октября в Пхеньяне под председательством Ким Чен Ына. Во время нее он призвал военных "создать сильнейшую армию и ускорить военную революцию по корейскому образцу, обучая сильнейшие роты".

Кроме того, лидер КНДР поручил командирам "твердо продвигать подлинную природу нашей армии как армии Партии и армии идеологии и основных элементов".

Важно отметить, что эта встреча стала первым общевойсковым собранием в Северной Корее после девятого съезда Трудовой партии, состоявшегося в феврале.