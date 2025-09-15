ua en ru
В КНДР заявили, что ядерный статус страны необратим

Понедельник 15 сентября 2025 04:53
В КНДР заявили, что ядерный статус страны необратим Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Постоянное представительство КНДР при ООН заявило, что положение Серверной Кореи как ядерной державы необратимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Положение (КНДР - ред.) как государства, обладающего ядерным оружием, навсегда закрепленное в высшем и основном законе государства, стало необратимым", - заявило представительство.

Reuters добавило, что таким образом КНДР осудила "анахроничные" заявления США о денуклеаризации.

КНДР призвала США признать новую реальность

Напомним, в июле сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон заявила, что Соединенные Штаты должны признать новую реальность. По ее словам, ядерная программа Северной Кореи окончательная не будет предметом будущих переговоров.

В ином случае, встреча между странами останется лишь "надеждой" американской стороны.

"Если Вашингтон намеревался использовать личные отношения как способ прекратить программу ядерного оружия Севера, эти усилия стали бы лишь предметом "издевательств", - заявила Ким.

Также отметим, что на днях глава КНДР Ким Чен Ин объявил, что Северная Корея представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.

КНДР Северная Корея
