КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря
Північна Корея вранці 4 січня здійснила перші цього року ракетні пуски у напрямку Японського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News та Yonhap.
Це перша така ракетна активність за майже два місяці. Ракети були запущені із західного узбережжя Північної Кореї близько 7:54 та 8:05 ранку, обидві досягли максимальної висоти.
Ракети впали поза межами виключної економічної зони Японії. Інформації про пошкодження або постраждалих немає.
Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі доручила профільним відомствам оперативно зібрати всі дані щодо інциденту та поінформувати населення. Також вона наказала вжити заходів для безпеки цивільних суден і авіації в районі Японського моря та продовжити спостереження за діями КНДР.
Запуски зафіксували й у Південній Кореї. За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, ракети були випущені з району поблизу Пхеньяна, подолали близько 900 кілометрів і впали в акваторії Японського моря.
Наразі південнокорейські військові спільно з американськими союзниками аналізують отриману інформацію, зокрема місце старту, траєкторію та дальність польоту, щоб визначити тип ракет і їхні характеристики.
Пуски відбулися напередодні запланованого візиту президента Південної Кореї Лі Чже Мьона до Пекіна для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.
Попередні запуски ракет
Нагадаємо, 29 грудня КНДР провела запуск стратегічних крилатих ракет великої дальності. За випробуваннями спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
Згідно з інформацією KCNA, очільник КНДР висловив "велике задоволення", коли крилаті ракети пролетіли по своїй орбіті над морем від Корейського півострова і вразили ціль.
Запуск ракет відбувся після того, як KCNA повідомило минулого тижня, що Кім Чен Ин спостерігав за будівництвом атомного підводного човна.
Також він керував випробувальним пусками зенітних ракет великої дальності.
Крім того, Yonhap з посиланням на представника південнокорейських збройних сил повідомляло, що КНДР може провести додаткові випробування ракет у період новорічних свят.