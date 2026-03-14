КНДР выпустила десять ракет в сторону Японского моря: в Токио заявили об угрозе

19:17 14.03.2026 Сб
2 мин
Ракеты не долетели до Японии, но в Токио уже обещают контрмеры
aimg Антон Корж
КНДР выпустила десять ракет в сторону Японского моря: в Токио заявили об угрозе Иллюстративное фото: КНДР уже не впервые запускает баллистические ракеты в сторону Японии (facebook.com)

Северная Корея осуществила запуск десяти баллистических ракет с западного побережья в направлении Японского моря. Действия Пхеньяна вызвали резкий протест со стороны Японии и мобилизацию сил сдерживания в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Читайте также: Ким Чен Ына переизбрали генсеком Трудовой партии КНДР

По предварительным данным, ракеты были запущены сегодня около 13:24 по местному времени. По оценкам военных, снаряды достигли максимальной высоты около 80 км и пролетели около 340 км.

Ракеты упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, вблизи восточного побережья Корейского полуострова. Сейчас информации о повреждении судов или самолетов в этом районе не поступало.

Правительство Японии немедленно созвало группу реагирования на чрезвычайные ситуации при Центре кризисного управления. Премьер-министр страны предоставил инструкции по срочному сбору информации и обеспечению безопасности навигации.

"Серия действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Эти запуски нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", - заявили в оборонном ведомстве.

Токио уже выразил решительный протест Пхеньяну. Сейчас Япония, США и Южная Корея тесно сотрудничают для детального анализа типов ракет и цели запуска.

Министр обороны Японии подчеркнул, что силы самообороны остаются в состоянии полной готовности к любым непредвиденным обстоятельствам. Власти обещают оперативно информировать общественность в случае появления новых данных об угрозах.

Отметим, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запланировал наращивать ядерный потенциал страны в ближайшие пять лет. При этом он допустил хорошие отношения КНДР с Вашингтоном, но при определенных условиях.

Недавно КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. А до этого Ким Чен Ын проинспектировал производство тактического управляемого оружия на заводе по производству боеприпасов и дал указание расширить производственные мощности в 2,5 раза.

Также Северная Корея строит свою первую атомную подводную лодку, которая оснащена стратегическими управляемыми ракетами.

Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко