ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

КНДР планирует увеличить ядерный арсенал: почему именно сейчас

КНДР, Четверг 21 августа 2025 04:50
UA EN RU
КНДР планирует увеличить ядерный арсенал: почему именно сейчас Фото: Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

КНДР хочет увеличить ядерный арсенал в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ситуация с безопасностью вокруг КНДР с каждым днем становится все серьезнее и требует радикальных и быстрых изменений в военной теории и практике, а также ускоренного увеличения арсенала ядерного оружия.

Ежегодные совместные военные учения США и Южной Кореи он назвал проявлением враждебного и конфронтационного отношения союзников к КНДР. Ким Чен Ын отметил, что они всегда были провокационными и опасными, но серьезность этих учений возрастает из-за того, что в последнее время они планируют военную связь с ядерным элементом .

"Такое изменение ситуации требует от нас принять проактивные и радикально важные меры", - подчеркнул он.

Северокорейский диктатор также обратил внимание на развитие военно-морских сил, заявив, что уже в ближайшее время ВМС КНДР станут сильными и будут выполнять собственную роль в составе ядерных сил страны.

"Самый надежный и устойчивый способ и гарантия поддержания стабильности в регионе, защиты суверенитета и безопасности КНДР - это вселять страх во врагов нашей страны, и такой подход к национальной оборонной стратегии будет оставаться неизменным", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина писало о том, что КНДР устроила минометные стрельбы накануне совместных учений США и Южной Кореи "Щит свободы Ульчи".

Пхеньян пригрозил двум государствам "негативными последствиями" в случае "любой провокации, выходящей за линию границы".

Также в КНДР хотят закрепить на законодательном уровне враждебный статус Южной Кореи. Заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Республика Корея постоянно угрожает безопасности КНДР и назвала это государство "верным слугой и союзником США".

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Ядерное оружие
Новости
В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прозвучали взрывы
В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прозвучали взрывы
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине