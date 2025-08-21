КНДР планирует увеличить ядерный арсенал: почему именно сейчас
КНДР хочет увеличить ядерный арсенал в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ситуация с безопасностью вокруг КНДР с каждым днем становится все серьезнее и требует радикальных и быстрых изменений в военной теории и практике, а также ускоренного увеличения арсенала ядерного оружия.
Ежегодные совместные военные учения США и Южной Кореи он назвал проявлением враждебного и конфронтационного отношения союзников к КНДР. Ким Чен Ын отметил, что они всегда были провокационными и опасными, но серьезность этих учений возрастает из-за того, что в последнее время они планируют военную связь с ядерным элементом .
"Такое изменение ситуации требует от нас принять проактивные и радикально важные меры", - подчеркнул он.
Северокорейский диктатор также обратил внимание на развитие военно-морских сил, заявив, что уже в ближайшее время ВМС КНДР станут сильными и будут выполнять собственную роль в составе ядерных сил страны.
"Самый надежный и устойчивый способ и гарантия поддержания стабильности в регионе, защиты суверенитета и безопасности КНДР - это вселять страх во врагов нашей страны, и такой подход к национальной оборонной стратегии будет оставаться неизменным", - подчеркнул он.
Ранее РБК-Украина писало о том, что КНДР устроила минометные стрельбы накануне совместных учений США и Южной Кореи "Щит свободы Ульчи".
Пхеньян пригрозил двум государствам "негативными последствиями" в случае "любой провокации, выходящей за линию границы".
Также в КНДР хотят закрепить на законодательном уровне враждебный статус Южной Кореи. Заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Республика Корея постоянно угрожает безопасности КНДР и назвала это государство "верным слугой и союзником США".