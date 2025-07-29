Сестра Ким Чен Ына назвала попытки Трампа лишить КНДР ядерного оружия "издевательством"

Северная Корея заявила во вторник, что США должны "признать новую реальность" - ядерная программа КНДР окончательная и не будет предметом будущих переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если Вашингтон намеревался использовать личные отношения как способ прекратить программу ядерного оружия Севера, эти усилия стали бы лишь предметом "издевательств", - заявила Ким.

Сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон заявила, что Вашингтон зря надеется использовать личные отношения между Кимом и Дональдом Трампом, чтобы повлиять на ядерные амбиции Пхеньяна.

"Если США не смогут принять изменившуюся реальность и будут настаивать на неудачном прошлом, встреча КНДР-США останется лишь "надеждой" американской стороны", - заявила она.

В КНДР считают, что после трех встреч между Кимом и Трампом - в Сингапуре, Ханое и демилитаризованной зоне - геополитическая среда кардинально изменилась.

Страна уже позиционирует себя как полноценная ядерная держава и не намерена отказываться от этой роли.

"Любая попытка оспорить позицию КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, будет решительно отклонена", - говорится в заявлении.

Реакция США

На заявления Пхеньяна уже отреагировали в США. Представитель Белого дома сообщил Reuters, что Дональд Трамп остается преданным цели достижения полной денуклеаризации Северной Кореи и "остается открытым к сотрудничеству с лидером Кимом".

Напомним, в 2018 году в Сингапуре стороны подписали принципиальное соглашение об освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия, но следующий саммит в Ханое сорвался из-за споров по санкциям. С тех пор диалог практически остановился.