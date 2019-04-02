Соціологи прогнозують зниження явки в другому турі

Фото: директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

На виборах 2019 у другому турі явка очікується нижчою, ніж у першому

У другому турі виборів 2019, який має пройти 21 квітня 2019 року, очікується більш низька явка. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Подали голос: чого чекати від другого туру президентських виборів".

Зокрема, директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна в другому турі прогнозує більш низьку явку, ніж у першому, зокрема, через те, що для багатьох українців неприйнятними кандидатами є і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський. Крім того, розрив майже у 15% між переможцем і другим місцем може розхолодити виборців Зеленського. А молодь, що проживає не за місцем реєстрації, також може полінуватися повторно йти змінювати місце голосування.

У той же час генеральний директор КМІС Володимир Паніотто відзначив, що явка на виборах у першому турі виявилася вищою, оскільки багато хто сумнівався в тому, що електорат Зеленського прийде на вибори.

"Коли ми моделювали ситуацію, то при низькій явці Зеленський міг взагалі не вийти у другий тур - якщо явка була б в межах 50%. А тому як його результат склав приблизно 30%, це говорить про те, що все ж молоді прийшло більше, ніж це було під час попередніх виборів", - констатував соціолог.

Нагадаємо, явка в першому турі на виборах 2019 склала 63,52%. За даними ЦВК, в голосуванні взяли участь 18,82 млн осіб.

Раніше стало відомо, що кандидат у президенти Юлія Тимошенко втратила математичні шанси на другий тур.