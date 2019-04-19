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КМИС спрогнозировал явку избирателей во втором туре

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 09:58
КМИС спрогнозировал явку избирателей во втором туре
Фото: Владимир Паниотто (РБК-Украина)

На выборы 2019 во втором туре придут 55% избирателей 

Во втором туре выборов 2019 явка избирателей может быть ниже явки в первом туре. Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

Он отметил, что перед первым туром 62% опрошенных утверждали, что точно придут на выборы, еще 23% говорили, что скорее всего придут, и в итоге пришли лишь 63%.

"Сейчас  54% говорят, что точно придут, еще 18% - скорее всего. Исходя из этого, можно прогнозировать явку примерно в 55%", - подчеркнул Паниотто.

В то же время, по его словам, позитивная для кандидата Владимира Зеленского социология может демобилизировать его избирателей.

"В 2004 году в течение долгого времени Янукович выигрывал у Ющенко. Многие к этому привыкли, и избирателей Януковича пришло меньше, чем избирателей Ющенко, которые наоборот были мобилизированы", - добавил Паниотто.

Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии, явка 31 марта превысила 63%.

Позже РБК-Украина писало, что во втором туре выборов 21 апреля социологи ожидают более низкую явку

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