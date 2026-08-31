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В КГГА предупредили о возможном задымлении из-за пожара под Киевом

17:07 31.08.2026 Пн
2 мин
Киевлянам дали несколько советов на случай появления задымления
aimg Валерий Ульяненко
В КГГА предупредили о возможном задымлении из-за пожара под Киевом Фото: в Киеве возможно ухудшение качества воздуха (Getty Images)
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В Киеве ожидается возможное ухудшение качества воздуха и задымление из-за вспыхнувшего в Бучанском районе Киевской области пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

В Киевской городской госадминистрации отметили, что в Бучанском районе бушует пожар. Из-за направления ветра дым и продукты горения могут распространиться в сторону столицы.

В случае появления задымления или ощутимого запаха гари горожанам рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности:

  • закрыть окна дома и в офисах;
  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • включить систему очистки воздуха по возможности;
  • пить достаточно воды.

Напомним, сегодня Киевская ОВА сообщила, что в результате вражеских атак в пяти населенных пунктах Киевщины временно ухудшилось качество воздуха.

Главным загрязнителем является мелкая пыль в умеренной концентрации. У людей, чувствительных к раздражениям, она может вызвать легкий дискомфорт во время дыхания.

Отметим, утром Киевская ГВА сообщила о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы. Позже в администрации уточнили, что пожар возник в селе Погребы недалеко от Киева.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате атаки на Киев и область пострадали шесть человек. Трех из них с тяжелыми травмами госпитализировали в городские больницы.

РБК-Украина также писало, что в ночь на 31 августа российские оккупанты ударили по складу сети VARUS в Киевской области.

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