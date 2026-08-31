После атаки РФ в Киевской области ухудшилось качество воздуха: какие города в списке

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Киевской областной военной администрации.

Загрязнение было зафиксировано сразу в нескольких общинах области:

Иванков;

Вышгород;

Васильков;

Обухов;

Бровары.

По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, главным загрязнителем сейчас является мелкая пыль в умеренной концентрации. У людей, чувствительных к раздражению, он может вызвать легкий дискомфорт во время дыхания.

Что советуют делать специалисты

Для улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

держать окна закрытыми;

меньше времени проводить на улице;

пить больше воды;

если дома есть воздухоочиститель - включать его на полную мощность.

В остальных населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимого уровня химических и биологических веществ в воздухе не обнаружили.

Ночью и утром 31 августа враг нанес удары по нескольким регионам Украины, в том числе по Киевщине.

Тем временем четыре человека получили ранения в результате утреннего удара по Киевской области.

Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей, еще двое раненых госпитализировали в Броварском районе.