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После атаки РФ в Киевской области ухудшилось качество воздуха: какие города в списке

11:25 31.08.2026 Пн
2 мин
Чем это чревато для жителей Киевщины?
aimg Елена Чупровская
После атаки РФ в Киевской области ухудшилось качество воздуха: какие города в списке Фото: в нескольких общинах Киевской области зафиксировано загрязнение воздуха (facebook.com DSNSKyiv)
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Из-за вражеских атак в пяти населенных пунктах Киевщины временно ухудшилось качество воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Киевской областной военной администрации.

Загрязнение было зафиксировано сразу в нескольких общинах области:

  • Иванков;
  • Вышгород;
  • Васильков;
  • Обухов;
  • Бровары.

По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, главным загрязнителем сейчас является мелкая пыль в умеренной концентрации. У людей, чувствительных к раздражению, он может вызвать легкий дискомфорт во время дыхания.

Что советуют делать специалисты

Для улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

  • держать окна закрытыми;
  • меньше времени проводить на улице;
  • пить больше воды;
  • если дома есть воздухоочиститель - включать его на полную мощность.

В остальных населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимого уровня химических и биологических веществ в воздухе не обнаружили.

Ночью и утром 31 августа враг нанес удары по нескольким регионам Украины, в том числе по Киевщине.

Тем временем четыре человека получили ранения в результате утреннего удара по Киевской области.

Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей, еще двое раненых госпитализировали в Броварском районе.

Повреждения получили складские помещения, заведение торговли и многоквартирный дом.

Как сообщало РБК-Украина, еще одна атака дронов вызвала пожар складских помещений под Киевом.

Возгорание произошло в селе Погребы, куда направлялись вражеские реактивные дроны, о движении которых раньше предупреждали воздушные силы.

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