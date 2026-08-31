После атаки РФ в Киевской области ухудшилось качество воздуха: какие города в списке
Из-за вражеских атак в пяти населенных пунктах Киевщины временно ухудшилось качество воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Киевской областной военной администрации.
Загрязнение было зафиксировано сразу в нескольких общинах области:
- Иванков;
- Вышгород;
- Васильков;
- Обухов;
- Бровары.
По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, главным загрязнителем сейчас является мелкая пыль в умеренной концентрации. У людей, чувствительных к раздражению, он может вызвать легкий дискомфорт во время дыхания.
Что советуют делать специалисты
Для улучшения ситуации специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
- держать окна закрытыми;
- меньше времени проводить на улице;
- пить больше воды;
- если дома есть воздухоочиститель - включать его на полную мощность.
В остальных населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимого уровня химических и биологических веществ в воздухе не обнаружили.
Ночью и утром 31 августа враг нанес удары по нескольким регионам Украины, в том числе по Киевщине.
Тем временем четыре человека получили ранения в результате утреннего удара по Киевской области.
Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей, еще двое раненых госпитализировали в Броварском районе.
Повреждения получили складские помещения, заведение торговли и многоквартирный дом.
Как сообщало РБК-Украина, еще одна атака дронов вызвала пожар складских помещений под Киевом.
Возгорание произошло в селе Погребы, куда направлялись вражеские реактивные дроны, о движении которых раньше предупреждали воздушные силы.