РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением
В ночь на 31 августа враг снова ударил по складу сети VARUS в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети VARUS.
Что известно об атаке
В компании подтвердили, что атака задела складские помещения сети. Жертв посреди персонала нет.
"Самое главное - все живы, никто из наших сотрудников не пострадал", - сообщили в VARUS.
Атака нанесла существенный ущерб. Значительная часть товаров на складе была повреждена или полностью уничтожена.
Из-за повреждения склада сеть предупредила покупателей о возможных последствиях, таких как задержки с поставками отдельных товаров и даже временное отсутствие некоторых позиций на полках магазинов.
В компании заверили, что уже работают над возобновлением поставок и пытаются как можно быстрее обеспечить магазины нужным ассортиментом.
Напомним, утром Киевская городская военная администрация сообщила о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы.
Позже в администрации уточнили, что пожар вспыхнул в селе Погребы недалеко от Киева.
Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на Киев и область пострадали шесть человек.
Трое из них с тяжелыми травмами госпитализировали в городские больницы.