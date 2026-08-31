РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением

В ночь на 31 августа враг снова ударил по складу сети VARUS в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети VARUS.

Что известно об атаке

В компании подтвердили, что атака задела складские помещения сети. Жертв посреди персонала нет.

"Самое главное - все живы, никто из наших сотрудников не пострадал", - сообщили в VARUS.

Атака нанесла существенный ущерб. Значительная часть товаров на складе была повреждена или полностью уничтожена.

Из-за повреждения склада сеть предупредила покупателей о возможных последствиях, таких как задержки с поставками отдельных товаров и даже временное отсутствие некоторых позиций на полках магазинов.

В компании заверили, что уже работают над возобновлением поставок и пытаются как можно быстрее обеспечить магазины нужным ассортиментом.

Напомним, утром Киевская городская военная администрация сообщила о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы.