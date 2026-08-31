Под Киевом горят склады после вражеского удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Обновлено. По уточненной информации КМВА, возгорание произошло в селе Погребы под Киевом.

До этого воздушные силы предупреждали об атаке беспилотников. Речь шла о реактивных дронах, двигавшихся в направлении Киева.

По словам очевидцев в сети, над местом поражения виден большой столб дыма.

В настоящее время детали масштаба пожара и возможных пострадавших уточняются.

Сначала в КМВА заявляли, что в Деснянском районе столицы произошло возгорание складских помещений. На место отправились соответствующие службы.

Враг этой ночью и утром избивал и по другим регионам Украины. Россия нанесла авиаудара по Славянску в Донецкой области бомбой ФАБ-500, в результате чего разрушен подъезд многоэтажки и десятки зданий получили повреждения. Есть раненые.

Как сообщало РБК-Украина, враг также атаковал терминал логистической компании "Новая почта" в Одесской области. После удара там произошел пожар.