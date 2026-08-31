ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Атака на Киев и область: количество пострадавших растет, появились фото последствий

13:57 31.08.2026 Пн
2 мин
Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии
aimg Анастасия Никончук
Атака на Киев и область: количество пострадавших растет, появились фото последствий Фото: обстрел Киева (ГСЧС)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате российской атаки на Киев и область 31 августа пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больницах в тяжелом состоянии, еще на нескольких объектах продолжается ликвидация последствий ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мера Киева Виталия Кличко.

Пострадавшие после атаки

Мер сообщил, что в результате российской атаки на столицу и Киевскую область пострадали шесть человек. Большинство из них получили травмы в селе Погребы. Трое пострадавших госпитализированы в городские больницы, их состояние оценивается как тяжелое.

В области вспыхнули склады

После российских ударов спасатели работают сразу на нескольких объектах в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Там возникли пожары в складских помещениях, ГСЧС опубликовали фото ликвидации последствий атаки.

Для ликвидации последствий атаки к работе дополнительно привлекли силы и технику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ГСЧС

Первоначально Киевская городская военная администрация сообщала о возгорании складов в Деснянском районе столицы. Позже информацию уточнили: пожар произошел в селе Погребы под Киевом.

Очевидцы сообщали о крупном столбе дыма над местом поражения. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки беспилотников, в частности реактивных дронов, которые двигались в направлении Киева.

Напоминаем, что Россия нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Возгорание уже ликвидировали, информация о пострадавших не поступала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Киевская область Война в Украине
Новости
РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением
РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?