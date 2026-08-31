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В КМДА попередили про можливе задимлення через пожежу під Києвом

17:07 31.08.2026 Пн
2 хв
Киянам дали кілька порад на випадок появи задимлення
aimg Валерій Ульяненко
В КМДА попередили про можливе задимлення через пожежу під Києвом Фото: у Києві можливе погіршення якості повітря (Getty Images)
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У Києві очікується можливе погіршення якості повітря та задимлення через пожежу, яка спалахнула у Бучанському районі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА.

У Київській міській держадміністрації зауважили, що у Бучанському районі вирує пожежа. Через напрямок вітру дим та продукти горіння можуть поширитися в бік столиці.

У разі появи задимлення або відчутного запаху гару містянам рекомендують дотримуватися базових правил безпеки:

  • зачинити вікна вдома та в офісах;
  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • увімкнути систему очищення повітря за можливості;
  • пити достатньо води.

Нагадаємо, сьогодні Київська ОВА повідомила, що внаслідок ворожих атак у п'яти населених пунктах Київщини тимчасово погіршилась якість повітря.

Головним забруднювачем є дрібний пил у помірній концентрації. Зазначається, що у людей, чутливих до подразнень, він може викликати легкий дискомфорт під час дихання.

Зазначимо, вранці Київська МВА повідомила про займання складських приміщень у Деснянському районі столиці. Пізніше в адміністрації уточнили, що пожежа виникла в селі Погреби неподалік Києва.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки на Київ та область постраждали шестеро людей. Трьох із них із тяжкими травмами госпіталізували до міських лікарень.

РБК-Україна також писало, що в ніч на 31 серпня російські окупанти вдарили по складу мережі VARUS у Київській області.

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