В КМДА попередили про можливе задимлення через пожежу під Києвом

У Києві очікується можливе погіршення якості повітря та задимлення через пожежу, яка спалахнула у Бучанському районі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА.

У Київській міській держадміністрації зауважили, що у Бучанському районі вирує пожежа. Через напрямок вітру дим та продукти горіння можуть поширитися в бік столиці.

У разі появи задимлення або відчутного запаху гару містянам рекомендують дотримуватися базових правил безпеки:

зачинити вікна вдома та в офісах;

обмежити перебування на відкритому повітрі;

увімкнути систему очищення повітря за можливості;

пити достатньо води.

Нагадаємо, сьогодні Київська ОВА повідомила, що внаслідок ворожих атак у п'яти населених пунктах Київщини тимчасово погіршилась якість повітря.

Головним забруднювачем є дрібний пил у помірній концентрації. Зазначається, що у людей, чутливих до подразнень, він може викликати легкий дискомфорт під час дихання.

Зазначимо, вранці Київська МВА повідомила про займання складських приміщень у Деснянському районі столиці. Пізніше в адміністрації уточнили, що пожежа виникла в селі Погреби неподалік Києва.