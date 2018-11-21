Клімкін висловився в підтримку постійного представника України при ОБСЄ Прокопчука

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

"Класно, що у нас на дипслужбу є такі патріоти", - зазначив Климнин

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловився в підтримку постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook міністра.

"Класно, що у нас на дипломатичній службі є такі патріоти як Ігор Прокопчук. Я ніколи не розумів закидів на предмет того, що родинні зв'язки є якимось чином мірилом порядності. Важлива особиста позиція і внесок, відданість Україні та патріотизм. Ігор саме такою, ви це зрозумієте", - написав він.

"На жаль, навколо дуже багато байдужих і корупціонерів з ідеальною родоводу. Нічого, обов'язково прорвемося", - додав він.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ вітало обрання представника Республіки Корея Кім Чон Яна на посаду глави Інтерполу.

Одним з головних кандидатів на цю посаду був представник Росії Олександр Прокопчук, який з 2016 року обіймав посаду віце-президента організації. Постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться йому братом.