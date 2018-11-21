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Климкин высказался в поддержку постпреда Украины при ОБСЕ Прокопчука

Новости » Политика    21.11.2018 - 19:17
Климкин высказался в поддержку постпреда Украины при ОБСЕ Прокопчука
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

"Классно, что у нас на дипслужбе есть такие патриоты", - отметил Климнин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался в поддержку постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook министра.

"Классно, что у нас на дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук. Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете", - написал он.

"К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальной родословной. Ничего, обязательно прорвемся", - добавил он.

Отметим, Министерство иностранных дел приветствовало избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность главы Интерпола.

Одним из главных кандидатов на эту должность был представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации. Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится ему братом.

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Новости Украины ИнтерполПавел Климкин
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