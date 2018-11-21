В МИД Украины прокомментировали избрание Ким Чон Яна главой Интерпола

Фото: Ким Чон Ян (interpol int)

Ким Чон Яна избрали главой организации сегодня на сессии Генассамблеи Интерпола

Министерство иностранных дел приветствовало избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на должность главы Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в ведомстве отметили, что "Украина всячески будет поддерживать его усилия по укреплению эффективности и авторитета этого важного механизма глобального правоохранительного сотрудничества".

"С момента, когда Россия сделала попытку получить контроль над Интерполом, выдвинув своего кандидата на пост главы этой организации, украинские дипломаты, наша национальная полиция провели активную кампанию со странами-партнерами. Эта ситуация еще раз подчеркнула важность усиления взаимодействия демократических стран мира на всех многосторонних площадках для нужд недопущения использования международных организаций для осуществления Москвой своих недобропорядочных и агрессивных планов", - говорится в сообщении.

Отметим, Ким Чон Яна избрали председателем Интерпола сегодня на сессии Генеральной ассамблеи организации.

До этого, главой Интерпола был Мэн Хунвэй. В октябре стало известно о его исчезновении. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задержали для допроса. 7 октября, после ареста, он подал в отставку. Исполняющим обязанности президента стал Ким Чен Ян.

Напомним, одним из главных кандидатов на эту должность был представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации. Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится ему братом.

Украина выступила против назначения Прокопчука. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".