Климатологи подвели итоги прохладного августа в Киеве

Среднемесячная температура воздуха августа 2025 года в Киеве составила 20,2 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 0,2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Холоднее всего было 25 августа, когда минимальная температура снизилась под утро до 9,9 градусов. Теплее всего было 31 числа, когда максимальная температура повысилась до 33,1 градусов тепла.

Осадков на проспекте Науки выпало 48 мм или 86% месячной нормы.

Прохладное лето

В начале июня в Киеве было зафиксировано несколько температурных рекордов. Однако в целом в июне среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 19,1 градусов, что ниже климатической нормы на 0,4 градусов

В июле среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 22,6 градусов, что выше климатической нормы на 1,3 градусов.