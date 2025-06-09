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В Киеве за три дня обновлено пять температурных рекордов

Украина, Понедельник 09 июня 2025 12:31
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В Киеве за три дня обновлено пять температурных рекордов Фото: в Киеве обновлены пять температурных рекордов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 6 по 8 июня в Киеве было зафиксировано пять температурных рекордов. Климатическая норма существенно превышена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

6 июня

В частности, 6 июня среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель 1956 года превышен на 0,2 градусов, а климатическую норму - на 6,5 градусов.

7 июня

Минимальная температура воздуха 7 июня не опустилась ниже 19,9 градусов, что на 0,7 градусов выше чем в 2014 году. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 26,2 градусов, что превысило предыдущий рекордный показатель 2011 года на 1,5 градусов, а климатическую норму - на 7,2 градусов.

8 июня

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха 8 июня не опустилась ниже 20,4 градусов тепла, что на 1,8 градусов превысило предыдущий рекорд 2011 года. Максимальная температура воздуха после полудня достигла 31,4 градусов, что на 0,1 градусов выше чем в 2011 году для этой даты.

Погода в Киеве

Напомним, весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7 градусов, что выше климатической нормы на 1,3 градусов.

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