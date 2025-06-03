Неожиданный итог: весна 2025 года вошла в десятку самых теплых в истории Киева

Холодным месяцем этой весны был только май. В марте и апреле температура в Киеве превышала норму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7 градусов, что выше климатической нормы на 1,3 градусов. Весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года.

Весенние месяцы, кроме мая, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел март - плюс 4,9 градусов.

Всего за весну в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов. Большинство из них (15) отмечены в марте, который был самым теплым в истории наблюдений.

Самым холодным днем весны было 18 марта, когда температура опустилась до 4,3 градусов мороза, а самым теплым - 23 и 24 апреля, когда температура воздуха повысилась до 27,4 градусов тепла.

Осадков этой календарной весной выпало 147 мм, что составило 101% климатической нормы.