ua en ru
Вт, 03 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Неожиданный итог: весна 2025 года вошла в десятку самых теплых в истории Киева

Украина, Вторник 03 июня 2025 14:13
UA EN RU
Неожиданный итог: весна 2025 года вошла в десятку самых теплых в истории Киева Фото: Погода в Киеве в мае была теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Холодным месяцем этой весны был только май. В марте и апреле температура в Киеве превышала норму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7 градусов, что выше климатической нормы на 1,3 градусов. Весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года.

Весенние месяцы, кроме мая, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел март - плюс 4,9 градусов.

Всего за весну в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов. Большинство из них (15) отмечены в марте, который был самым теплым в истории наблюдений.

Самым холодным днем весны было 18 марта, когда температура опустилась до 4,3 градусов мороза, а самым теплым - 23 и 24 апреля, когда температура воздуха повысилась до 27,4 градусов тепла.

Осадков этой календарной весной выпало 147 мм, что составило 101% климатической нормы.

Неожиданный итог: весна 2025 года вошла в десятку самых теплых в истории Киева

Погода в мае

Напомним, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 13,6 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 2,2 градусов.

В мае преобладали северные и северо-западные синоптические процессы, которые распространяли холодный воздух арктического происхождения. В то же время это временное явление, а не климатический тренд.

Метеорологическое лето пришло в часть регионов Украины 21 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции
СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар