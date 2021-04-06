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Корабель NASA для польоту на Місяць пройшов випробування на приводнення

Новость на русском → США, Вівторок 06 квітня 2021 22:09
Корабель NASA для польоту на Місяць пройшов випробування на приводнення Фото: корабель Orion пройшов випробування на приводнення (кадр відео twitter.com/NASA)
Автор: Дмитро Левицький

Американське космічне агентство NASA сьогодні, 6 квітня, провело випробування прототипу космічного корабля Orion. Корабель для польоту астронавтів на Місяць пройшов випробування на приводнення.

Про це NASA повідомило у Twitter.

Участь у випробуваннях на приводнення взяла точна копія корабля Orion. Прототип корабля підняли на висоту понад 2 метри над басейном Дослідного центру Ленглі та відпустили.

Отримані в результаті випробування дані планують використати для підготовки до приводнення корабля Orion з екіпажем в рамках місії "Артеміда".

Як відомо, в рамках місії "Артеміда" американське космічне агентство хоче повернути людей на Місяць. Планувалося, що астронавтів, зокрема першу жінку, відправлять в політ на Місяць у 2024 році, але нове керівництво NASA поставило під сумнів реалістичність цих термінів.

Після цього в NASA заявили, що висадка першої жінки на Місяць відбудеться до кінця цього десятиліття.

Більше про плани NASA повернутися на Місяць читайте в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна".

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