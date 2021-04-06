Корабель NASA для польоту на Місяць пройшов випробування на приводнення
Американське космічне агентство NASA сьогодні, 6 квітня, провело випробування прототипу космічного корабля Orion. Корабель для польоту астронавтів на Місяць пройшов випробування на приводнення.
Про це NASA повідомило у Twitter.
Участь у випробуваннях на приводнення взяла точна копія корабля Orion. Прототип корабля підняли на висоту понад 2 метри над басейном Дослідного центру Ленглі та відпустили.
Отримані в результаті випробування дані планують використати для підготовки до приводнення корабля Orion з екіпажем в рамках місії "Артеміда".
3...2...1... release!— NASA (@NASA) April 6, 2021
An exact duplicate of the @NASA_Orion spacecraft makes a splash as it is dropped from 7 feet above the Hydro Impact Basin at @NASA_Langley. The data will be evaluated to prepare for splashdown of a crewed Orion for #Artemis II: pic.twitter.com/srt8D8rmug
Як відомо, в рамках місії "Артеміда" американське космічне агентство хоче повернути людей на Місяць. Планувалося, що астронавтів, зокрема першу жінку, відправлять в політ на Місяць у 2024 році, але нове керівництво NASA поставило під сумнів реалістичність цих термінів.
Після цього в NASA заявили, що висадка першої жінки на Місяць відбудеться до кінця цього десятиліття.
Більше про плани NASA повернутися на Місяць читайте в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна".