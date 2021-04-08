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Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через дефіцит компонентів

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 13:44
Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через дефіцит компонентів Фото: Apple затягує випуск нових iPad і MacBook (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через брак компонентів. Дефіцит електронних комплектуючих вплинув на план випуску нових моделей планшетів і ноутбуків.

Про це пише Nikkei Asia з посиланням на аналітичний звіт.

Повідомляється, що при виробництві MacBook 2021 року зіткнулися з нестачею друкованих плат, а у випадку з планшетами iPad - з дефіцитом дисплеїв.

За даними Nikkei Asia, збій в поставках змусили Apple перенести замовлення на комплектуючі на другу половину року. Передбачається, що цей фактор вплине на дату презентації гаджетів.

При цьому поки від дефіциту компонентів не постраждало виробництво iPhone. Однак, як вважають інсайдери, це незабаром може статися і зі смартфонами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple в квітні представить нові моделі iPad. Планшети матимуть оновлений процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1 в останніх MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini.

Також стало відомо, що Apple дозволила сервісних центрів в Україні офіційно лагодити свою техніку.

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