LG припиняє виробництво мобільних телефонів

Зазначається, що таке стратегічне рішення LG вийти з "неймовірно конкурентного" ринку мобільних телефонів дозволить компанії зосередити свої сили на таких зростаючих сферах, як виробництво компонентів до електромобілів, підключені пристрої, розумні будинки, робототехніка, штучний інтелект та рішення для міжкорпоративної взаємодії, а також платформи та послуги.

При цьому поточний асортимент телефонів LG і надалі буде доступним для продажу. LG надаватиме сервісну підтримку та оновлення програмного забезпечення для клієнтів існуючих мобільних продуктів протягом періоду, який буде залежати від регіону. LG буде співпрацювати з постачальниками та діловими партнерами протягом усього закриття бізнесу мобільних телефонів. Деталі, пов’язані із працевлаштуванням, визначатимуться на місцевому рівні.

"Рухаючись вперед, LG продовжуватиме використовувати свій досвід щодо мобільних телефонів та розробляти технології, пов’язані з мобільністю, такі як 6G, аби сприяти подальшому посиленню конкурентоспроможності в інших сферах бізнесу. Основні технології, розроблені протягом двох десятиліть мобільного бізнесу LG, також будуть збережені та застосовані до існуючих та майбутніх продуктів", - йдеться в заяві компанії.

Очікується, що припинення бізнесу в галузі мобільних телефонів завершиться до 31 липня, хоча інвентаризація деяких існуючих моделей може все ще бути доступною після цього.