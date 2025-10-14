ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Кличко призвал киевлян готовиться к сложной зиме

Киев, Вторник 14 октября 2025 18:38
UA EN RU
Кличко призвал киевлян готовиться к сложной зиме Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (facebook com/Vitaliy Klychko)
Автор: Валерий Ульяненко

Столичный мэр Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к сложной зиме и делать запасы воды, продуктов и теплых вещей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев24.

Мэр Киева предупредил, что зима в столице может быть сложной. По его словам, просчитываются различные сценарии, учитывая также и плохие.

Он отметил, что город продолжает делать все для того, чтобы обеспечить сервисами всех жителей, однако стоит готовиться и к плохому развитию событий.

"Это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи. То есть на тот случай, если может повториться ситуация, которая была на прошлой неделе", - сказал Кличко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.

По его словам, Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию во время зимы.

В течение последних нескольких недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Сначала россияне концентрировался на областях, расположенных ближе к украинско-российской границе, а затем нанесли удары и по энергообъектам в Киеве и области. Эти атаки оставили без света сотни тысяч абонентов по всей стране.

В то же время в понедельник, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.

Подробнее о том, как страна-агрессор изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит