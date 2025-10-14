Кличко закликав киян готуватися до складної зими
Столичний мер Віталій Кличко закликав киян готуватися до складної зими та робити запаси води, продуктів і теплих речей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ24.
Мер Києва попередив, що зима у столиці може бути складною. За його словами, прораховуються різні сценарії, враховуючи також і погані.
Він наголосив, що місто продовжує робити все для того, щоб забезпечити сервісами всіх мешканців, проте варто готуватися і до поганого розвитку подій.
"Це означає запас води, запас продуктів харчування тривалого збереження, теплі речі. Тобто на той випадок, якщо може повторитися ситуація, яка була минулого тижня", - сказав Кличко.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.
За його словами, Україна завжди використовує можливість імпортувати електроенергію під час зими.
Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.
Спочатку росіяни концентрувався на областях, що розташовані ближче до українсько-російського кордону, а потім завдали ударів і по енергооб'єктах у Києві та області. Ці атаки залишили без світла сотні тисяч абонентів по всій країні.
Водночас в понеділок, 13 жовтня, у п'яти областях України вводили аварійні відключення світла.
Детальніше про те, як країна-агресорка змінила тактику ударів по енергооб'єктах України, - в матеріалі РБК-Україна.