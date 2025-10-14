Столичний мер Віталій Кличко закликав киян готуватися до складної зими та робити запаси води, продуктів і теплих речей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ24 .

Мер Києва попередив, що зима у столиці може бути складною. За його словами, прораховуються різні сценарії, враховуючи також і погані.

Він наголосив, що місто продовжує робити все для того, щоб забезпечити сервісами всіх мешканців, проте варто готуватися і до поганого розвитку подій.

"Це означає запас води, запас продуктів харчування тривалого збереження, теплі речі. Тобто на той випадок, якщо може повторитися ситуація, яка була минулого тижня", - сказав Кличко.