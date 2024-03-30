Кличко подал декларацию: сколько мэр Киева заработал в 2023 году

По данным из декларации, в 2023 году весь доход Кличко составляла его заработная плата из Киевской городской государственной администрации - 1 003 636 гривен. Также он указал в декларации 338 500 гривен, 35 800 долларов и 3 евро на банковских счетах.

Мэр столицы внес и наличные сбережения, а именно 209 400 гривен, 52 000 долларов и 68 300 евро. Кроме того, 150 тысяч долларов и 2 200 000 евро Кличко согласно декларации одолжил своему брату Владимиру Кличко.

Собственность

В собственности Кличко, по данным НАПК, находится квартира (251,8 м²) в Киеве, а сам он зарегистрирован в квартире брата (43,6 м²) в Киеве.

Также городской голова владеет домом отдыха (785,5 м²) и пользуется земельным участком (2500 м²) в селе Лютеж Киевской области.

Транспорт

С транспорта Кличко владеет мотоциклом Fine custom Puncher 2009 года выпуска, прицепом Ironhorse Widebody 2013 года выпуска и автомобилем Land Rover Discovery 2013 года выпуска.

Кроме того, также бесплатно пользуется тремя автомобилями: два Toyota Sequoia 2021 выпуска и Toyota, которые арендует его брат.

Драгоценности и корпоративные права

Кличко задекларировал и драгоценности. В частности:

антикварные каминные часы второй половины XIX века (Jacques Murray & Co),

семь наручных мужских часов (два IWC, три Frank Muller, два Mont Blanc);

рояль (Yamaha).

Согласно декларации, Кличко также владеет корпоративными правами двух благотворительных организаций: "Благотворительный фонд Будущий Киев" и Благотворительный фонд "Фонд Кличко".