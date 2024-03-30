Кличко подал декларацию: сколько мэр Киева заработал в 2023 году

Городской голова Киева Виталий Кличко задекларировал доходы, которые были получены в прошлом году. Мэр указал 1 миллион гривен заработной платы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию.
По данным из декларации, в 2023 году весь доход Кличко составляла его заработная плата из Киевской городской государственной администрации - 1 003 636 гривен. Также он указал в декларации 338 500 гривен, 35 800 долларов и 3 евро на банковских счетах.
Мэр столицы внес и наличные сбережения, а именно 209 400 гривен, 52 000 долларов и 68 300 евро. Кроме того, 150 тысяч долларов и 2 200 000 евро Кличко согласно декларации одолжил своему брату Владимиру Кличко.
В собственности Кличко, по данным НАПК, находится квартира (251,8 м²) в Киеве, а сам он зарегистрирован в квартире брата (43,6 м²) в Киеве.
Также городской голова владеет домом отдыха (785,5 м²) и пользуется земельным участком (2500 м²) в селе Лютеж Киевской области.
С транспорта Кличко владеет мотоциклом Fine custom Puncher 2009 года выпуска, прицепом Ironhorse Widebody 2013 года выпуска и автомобилем Land Rover Discovery 2013 года выпуска.
Кроме того, также бесплатно пользуется тремя автомобилями: два Toyota Sequoia 2021 выпуска и Toyota, которые арендует его брат.
Кличко задекларировал и драгоценности. В частности:
Согласно декларации, Кличко также владеет корпоративными правами двух благотворительных организаций: "Благотворительный фонд Будущий Киев" и Благотворительный фонд "Фонд Кличко".
Электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Пока норму решили вернуть. Сначала Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.
После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.
Впоследствии ВР одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.
Напомним, ранее сообщалось, что в конце января этого года президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2022 год. Тогда доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тысяч 683 гривен, тогда как доходы за 2021 год были в размере 10 млн 824 тысяч 507 гривен.
Уже вчера президент обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2023 год.
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