Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Он заявил, что декларации должны быть открыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Вето. Утром поступил из Верховной рады Украины закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открыты", - заявил Зеленский.

По словам президента, декларации должны быть открытыми - и уже сейчас, а не через год.

"Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - отметил Зеленский.

Законопроект о е-декларациях

Напомним, что 5 сентября депутаты Верховной рады поддержали возвращение возобновления электронного декларирования в Украине, которое было приостановлено из-за полномасштабной агрессии РФ.

Но парламентарии отказались одобрить правку к законопроекту, предполагавшему немедленное открытие реестра деклараций.

В законопроекте указано, что е-декларации еще год должны быть не публичными. Однако по желанию каждый чиновник может обратиться в НАПК, чтобы его декларацию сделали публичной.

В "Слуге народа" объясняли такое решение оставить реестр пока закрытым по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях.

Однако это все же вызвало возмущение как в обществе, так и среди антикоррупционных организаций. Так, на сайте президента петиция из

призывом ветировать данный законопроект через несколько часов набрала необходимое количество подписей. Наложить вето на законопроект призвали президента Украины и в Европарламенте.

Как ранее рассказали РБК-Украина источники, глава государства может ветировать законопроект об е-декларировании, что он сделал уже сегодня.

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