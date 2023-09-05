Рада вернула электронное декларирование, но без важной поправки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

На заседании и вторник, 5 сентября, данное решение было поддержано 329 народными депутатами.

Возобновление декларирования предусматривает подачу деклараций за текущий год, а также за 2021-2022 годы. Также будут возобновлены спецпроверки.

Кроме этого военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней для подачи е-декларации по окончании боевых действий или демобилизации.

Однако нардепы провалили голосование по важной поправке 371 – об открытии деклараций. Она не набрала голоса, поскольку ее поддержали всего 199 депутатов. Благодаря этой поправке должен быть открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.

При этом чиновники поддержали три другие поправки:

№1 – уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство;

№246 - отменяет ответственность, если имущество указано в декларации, но в ненадлежащем разделе;

№277 – отменяет необходимость проверки имущества, если оно декларируется несколько лет и его уже проверили.

Электронное декларирование

Напомним, в 2022 году НАПК заявило, что чиновникам во время действия военного положения не обязательно подавать декларации. Однако они будут иметь три месяца для подачи декларации после окончания войны или добровольно подавать декларации.

Однако страны G7 неоднорозаво обращались к властям Украины с призывом восстановить декларирование доходов депутатов и чиновников.

Чем важно для Украины электронное декларирование читайте в материале РБК-Украина "Нужен для ЕС. Зеленский требует принять закон об е-декларациях, нардепах за, но с условием".