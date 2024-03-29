Доходы значительно возросли. Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи за год составили 12 млн 423 тысячи 008 гривен. Большую часть составили доходы от продажи облигаций внутреннего государственного займа - 7 млн 455 тысяч 972 гривен.

Доходы семьи Зеленского преимущественно состояли из зарплаты, процентов банка и дохода от сдачи недвижимости в аренду. Всего семья президента заработала 4 млн 967 тысяч 036 гривен.

"Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей", - уточнили в ОП.

Также остаток денежных средств семьи президента сократился по состоянию на конец прошлого года почти на 2 млн 800 тысяч гривен.

В ведомстве добавили, что других изменений насчет активов, недвижимости или транспортных средств не было.