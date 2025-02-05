Враг атаковал Харьков БПЛА, есть "прилет" в Киевском районе, произошел пожар на рынке
В Харькове сегодня вечером, 5 февраля, был слышен взрыв на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников. В городе есть "прилет" в одном из районов, произошел пожар на рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Харьковский городской голова рассказал, что речь идет о Киевском районе Харькова.
"Есть предварительно удар вражеским БПЛА по Киевскому району", - написал он в своем Telegram.
Мэр Харькова добавил, что детали относительно последствий вражеской атаки на город выясняются.
Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что по предварительным данным - в городе обошлось без пострадавших в результате российской дроновой атаки.
"По предварительным данным, оккупанты ударили беспилотником в Киевском районе Харькова. На эту минуту - без пострадавших", - говорится в публикации начальника ОВА в Telegram.
Как впоследствии рассказал мэр Харькова, по уточненной информации, удар БПЛА произошел "по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой".
"Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - сообщил он.
В свою очередь глава ОВА рассказал, что были повреждены торговые павильоны рынка "в результате падения обломков БПЛА "Герань"".
Перед сообщениями о взрыве в Харькове в Воздушных силах ВСУ информировали в 23:04 о том, что в сторону города фиксировалось движение вражеского ударного БПЛА с северного направления.
Позже военные заявили, что была замечена движущаяся в юго-западном направлении скоростная воздушная цель в Харьковской области. В 23:23 в Воздушных силах заявили о еще одном БПЛА противника, который двигался в сторону Харькова с северо-запада.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты запустили в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников вечером 5 февраля. Из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Напомним, прошлой ночью в Харькове тоже были взрывы из-за попадания БПЛА противника в двух районах города. Местные власти рассказали, что произошли пожары на местах "прилетов" вражеских беспилотников в Салтовском и Основянском районах Харькова, и были повреждены админздания. Среди объектов, получивших повреждения, также указывалась и АЗС. Также стало известно об одном пострадавшем.
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