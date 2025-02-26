В Киевской области из-за ночной атаки "Шахедов" есть жертва, уточнены последствия (фото)

"Тело погибшего человека было обнаружено во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе. Слова соболезнования семье и близким", говорится в публикации чиновника в Telegram-канале.

Он добавил, что пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров.

Кроме того, проинформировал глава ОГА, в другом населенном пункте Бучанского района была госпитализирована девушка 2005 года рождения, которая получила рану затылочной области головы.

А мужчина 1981 года рождения получил рану правой кисти, но в больницу не был отправлен. Обоим оказали медицинскую помощь.

"По предварительной информации в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждены пять частных домов, остекление квартир в четырех многоэтажных жилых домах, два гаражных помещения, три автомобиля уничтожены и 8 повреждены", - рассказал глава КОВА.

Чиновник добавил, что оперативные группы "продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага".

Ночная дроновая атака

Как сообщалось ранее, накануне вечером российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники, и из-за угрозы атаки "Шазедов" в ряде областей была объявлена тревога.

Вечером также сообщалось о работе ПВО в Киеве в нескольких районах из-за вражеских дронов-камикадзе. "Шахэды" также сбивали и в Киевской области.

Позже стало известно, что в Киевской области в Бучанском районе ударный дрон россиян попал в жилой дом. На месте инцидента вспыхнул пожар. Тогда была информация, что в этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет.

Добавим, российские ударные беспилотники атаковали также Харьков, в городе были "прилеты" в двух районах. Один из дронов-камикадзе попал в многоэтажный дом, и уже известно о двух пострадавших. Как рассказали в облпрокуратуре, из-за вражеской атаки в Харькове были повреждены жилые дома, здание ресторана, есть пострадавшие.