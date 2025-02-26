Удар дронов по Харькову: в облпрокуратуре уточнили последствия (видео)

Город Харьков этой ночью подвергся дроновой атаке, и "прилеты" фиксируются в двух районах. Из-за вражеских ударов с применением беспилотников были повреждены жилые дома, здание ресторана, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

Как рассказал представитель облпрокуратуры, из-за российской дроновой атаки около полуночи были попадания трех БПЛА - два в Киевском, и один - в Шевченковском районах города.

По предварительным данным, враг для ударов по Харькову использовал ударные беспилотники "Герань".

В Киевском районе города дрон россиян попал во второй этаж жилой девятиэтажки, в квартире на тот момент никого не было. Чубенко отметил, что серьезных пострадавших в этом доме не было.

"По состоянию на час ночи два человека обратились (к медикам) с острой реакцией на стресс, и еще двух человек выносили на носилках бригады скорой медицинской помощи, им оказывается медицинская помощь, осматривают медики", - рассказал он.

При этом представитель облпрокуратуры отметил, что это пожилые люди, и их состояние пока точно не известно.

Другое попадание в Киевском районе было возле здания ресторана, которое было повреждено.

Третье попадание было на одной из центральных улиц города (Шевченковский район) - в дорожное покрытие. Там было повреждено остекление и фасад жилой семиэтажки, выбиты "десятки окон".

"Сейчас на месте работают прокуроры и следователи с целью изъятия обломков этих БПЛА, приобщения к материалам уголовного производства. Оно уже открыто по части 1 статьи 438 УКУ", - добавил Чубенко.

Обновлено: в харьковской многоэтажке был пожар

Как позже рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Харькове был пожар в многоэтажке в Киевском районе, куда попал российский БПЛА.

Спасатели рассказали, что на втором этаже вспыхнул пожар, охватив 50 "квадратов". Сотрудниками ГСЧС, Нацполиции, медиками и волонтерами были спасены 5 жителей девятиэтажки.

Чрезвычайники добавили, что по предварительным данным пострадали 2 человека.

"К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 35 спасателей и 7 единиц техники. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям", - проинформировали в Службе.