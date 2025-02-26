ua en ru
Ср, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Удар дронов по Харькову: в облпрокуратуре уточнили последствия (видео)

Харьков, Среда 26 февраля 2025 03:31
UA EN RU
Удар дронов по Харькову: в облпрокуратуре уточнили последствия (видео) Фото: уточнены последствия дронового удара по Харькову (facebook.com/DSNS)
Автор: Владимир Костырин

Город Харьков этой ночью подвергся дроновой атаке, и "прилеты" фиксируются в двух районах. Из-за вражеских ударов с применением беспилотников были повреждены жилые дома, здание ресторана, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

Как рассказал представитель облпрокуратуры, из-за российской дроновой атаки около полуночи были попадания трех БПЛА - два в Киевском, и один - в Шевченковском районах города.

По предварительным данным, враг для ударов по Харькову использовал ударные беспилотники "Герань".

В Киевском районе города дрон россиян попал во второй этаж жилой девятиэтажки, в квартире на тот момент никого не было. Чубенко отметил, что серьезных пострадавших в этом доме не было.

"По состоянию на час ночи два человека обратились (к медикам) с острой реакцией на стресс, и еще двух человек выносили на носилках бригады скорой медицинской помощи, им оказывается медицинская помощь, осматривают медики", - рассказал он.

При этом представитель облпрокуратуры отметил, что это пожилые люди, и их состояние пока точно не известно.

Другое попадание в Киевском районе было возле здания ресторана, которое было повреждено.

Третье попадание было на одной из центральных улиц города (Шевченковский район) - в дорожное покрытие. Там было повреждено остекление и фасад жилой семиэтажки, выбиты "десятки окон".

"Сейчас на месте работают прокуроры и следователи с целью изъятия обломков этих БПЛА, приобщения к материалам уголовного производства. Оно уже открыто по части 1 статьи 438 УКУ", - добавил Чубенко.

Обновлено: в харьковской многоэтажке был пожар

Как позже рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Харькове был пожар в многоэтажке в Киевском районе, куда попал российский БПЛА.

Спасатели рассказали, что на втором этаже вспыхнул пожар, охватив 50 "квадратов". Сотрудниками ГСЧС, Нацполиции, медиками и волонтерами были спасены 5 жителей девятиэтажки.

Чрезвычайники добавили, что по предварительным данным пострадали 2 человека.

"К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 35 спасателей и 7 единиц техники. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям", - проинформировали в Службе.

Как сообщалось ранее, во время российской воздушной атаки по Украине этой ночью вражеские ударные БПЛА атаковали Харьков, и фиксировали "прилеты" в 2-х районах.

Местные власти проинформировали, что один из дронов противника попал в многоэтажный дом. Также были данные о двух пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Атака дронов
NEWS
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
DAILY
Застряли в "маяках". Какие условия программы МВФ не выполнила Украина и чем это грозит
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Застряли в "маяках". Какие условия программы МВФ не выполнила Украина и чем это грозит