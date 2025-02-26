У Київській області через нічну атаку "Шахедів" є жертва, уточнено наслідки (фото)

"Тіло загиблої людини було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі. Слова співчуття родині та близьким", йдеться в публікації чиновника в Telegram-каналі.

Він додав, що пожежа була ліквідована на площі 200 квадратних метрів.

Крім того, поінформував глава ОВА, в іншому населеному пункту Бучанського району була госпіталізована дівчина 2005 року народження, яка отримала рану потиличної ділянки голови.

А чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті, але до лікарні не був відправлений. Обом надали медичну допомогу.

"За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено", - розповів глава КОВА.

Чиновник додав, що оперативні групи "продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога".

Оновлено: уточнення від ДСНС, кадри щодо наслідків

Пізніше у ДСНС розповіли, що через російську атаку сталися пожежі, руйнування та є жертва та постраждалі.

У Крюківщині Бучанського району уламки БПЛА спричинили пожежу в приватному будинку (200 "квадратів"). Вогонь загасили о 01:54. На місці виявлено тіло загиблого.

У місті Буча уламки дрона підпалили авто - один знищено, ще 8 пошкоджені. Також були пошкоджені 5 будинків, 2 гаражі та вікна багатоповерхівки.

Нічна дронова атака

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники, й через загрозу атаки "Шазедів" у низці областей була оголошена тривога.

Ввечері також повідомлялося про роботу ППО у Києві у кількох районах через ворожі дрони-камікадзе. "Шахеди" також збивали й у Київській області.

Пізніше стало відомо, що у Київській області у Бучанському районі ударний дрон росіян влучив у житловий будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа. Тоді була інформація, що у цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років.

Додамо, російські ударні безпілотники атакували також Харків, у місті були "прильоти" у двох районах. Один з дронів-камікадзе влучив у багатоповерховий будинок, і вже відомо про двох постраждалих. Як розповіли в облпрокуратурі, через ворожу атаку у Харкові були пошкоджені житлові будинки, будівля ресторану, є постраждалі.